Cantù, donna trovata morta sul pianerottolo di casa con la gola squarciata

Cantù, 17 novembre 2023 – Una donna è stata trovata senza vita oggi pomeriggio sul pianerottolo della sua abitazione, all’interno di un condominio di via Milano, con una ferita da taglio alla gola.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa, quando già per lei non si poteva fare nulla, e l’intervento del 118, che ha anche fatto alzare in volo l’elicottero, è stato vano.

Sul posto stanno lavorando i carabinieri, intervenuti anche da Como con il Nucleo Investigativo, ma al momento non ci sono ipotesi chiare su cosa possa essere accaduto.

Con una certezza, però. Il coltello è stato ritrovato a poca distanza dalla vittima, ma fin dai primi accertamenti è stato escluso che si tratti di omicidio. Il momento, l’ipotesi è che la donna possa essere ferita da sola, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.