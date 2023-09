Como, furto al McDonald's di via Plinio: nei guai 4 giovani marocchini

Como, 9 settembre 2023 - Tre persone arrestate, e una denunciata, tutti per furto aggravato in concorso e ricettazione, perché ritenuti i responsabili di un colpo avvenuto all’interno del Mc Donald’s di Como, in via Caio Plinio, a pochi passi da piazza Cavour.

L’allarme è scattato alle 4.20 di notte: le pattuglia della Squadra Volante hanno visto quattro persone correre verso i giardini a lago, dove sono stati immediatamente fermati. Negli zaini avevano materiale elettronico, due tablet e un telefono cellulare, dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza, oltre che alcune lattine di birra e stick di succhi di frutta. Tutto materiale riconducibile al furto appena consumato e di proprietà di Mc Donald’s, tranne il telefono cellulare, che è risultato essere stato rubato qualche giorni prima in un negozio di Milano e quindi oggetto di ricettazione.

Una volta portati in Questura i quattro - cittadini marocchini, tre maggiorenni e un minorenne di età compresa tra i 16 e i 21 anni - sono stati fotosegnalati, i maggiorenni arrestati, il minorenne denunciato affidato a una comunità per minori. La conferma della loro responsabilità è giunta dalle immagini della videosorveglianza interna, che mostravano i quattro fermati mentre forzavano la saracinesca dell’entrata e, dopo aver fatto ingresso nel locale, rovistavano all’interno del negozio per poi fuggire.