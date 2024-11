Erba, Lo Snodo presenta i nuovi progetti rivolti ai giovani

Erba (Como), 8 novembre 2024 – Nuovi progetti dedicati alle politiche giovani, per un totale di 130mila euro. Sono stati presentati inella sede dell’Associazione giovanile Lo Snodo: “GG: Il gioco continua!” e “Jump! Giovani che puntano in alto”, resi possibili grazie da un finanziamento di Regione Lombardia tramite i bandi “Lombardia dei Giovani 2024” e “Giovani Smart 2.0”. All’inaugurazione istituzionale sono intervenuti Simone Pelucchi, presidente dell’Associazione giovanile Lo Snodo; e numerosi rappresentanti istituzionali regionali e locali. “Entrambi i progetti – ha spiegato Simone Pelucchi - vedono una forte collaborazione e sinergia fra pubblico e privato. Per entrambi è prevista, da parte del Consorzio Erbese, la valorizzazione degli spazi della stazione di Erba, dove si svolgeranno alcuni eventi dell’Associazione Lo Snodo: ciò conferma l’importante valore strategico degli spazi della stazione per le politiche giovanili”. Ha inoltre sottolineato il lavoro svolto da Anci Lombardia sul bando “Lombardia dei Giovani 2024”, con cui le realtà locali hanno costruito grazie ai progetti portati avanti negli anni una preziosa e proficua collaborazione. Si tratta di progetti d’ambito dove tutti i 28 Comuni saranno coinvolti nell’attività, promuovendo iniziative di cui i giovani potranno limitarsi a essere fruitori, oppure farsi coinvolgere direttamente. È inoltre previsto il potenziamento di iniziative già avviate e particolarmente importanti - come l’aula studio e lo spazio di ascolto psicologo - e la sperimentazione di attività innovative. I progetti, che si concluderanno ad agosto-settembre 2025, prevedono diverse iniziative e attività alcune già avviate. Per scoprirle è possibile seguire i canali social de Lo Snodo e i canali Instagram dei progetti gg.ilgiococontinua e jump_giovanichepuntanoinalto.