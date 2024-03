Como e il lago svelano le bellezze a tutto il mondo

Como, 7 marzo 2024 – Tra pochi giorni, un’ottantina di buyer internazionali arriveranno sul territorio lariano per conoscere il patrimonio che offre il territorio, immergersi in tutto ciò che merita di essere conosciuto e raccontato e veicolarlo per rendere ancora più attrattivo il Lario. L’occasione è data dalla Borsa Internazionale dei Laghi, il più prestigioso evento dedicato al turismo lacustre, che arriva per la prima volta sul Lago di Como, dal 20 al 24 marzo.

Si tratta di un format ideato 23 anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, che dal 2022 si è radicalmente rinnovato, prevedendo una formula itinerante e sinergica con i sistemi camerali dei territori insistenti sui Laghi del Nord Italia. Così per l’edizione 2024 l’ente ospitante del progetto è la Camera di Commercio di Como-Lecco in un’azione congiunta con gli enti camerali Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia, la Destination Management Organization della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia. Sono appunto 80 gli ospiti già confermati, provenienti da 30 Paesi con una rappresentanza significativa da Usa, Spagna, Polonia, India, Germania e Belgio e 130 operatori turistici di alto profilo per metà provenienti dal Lario e gli altri dai territori partner.

Il programma

Gli incontri business si terranno giovedì 21 marzo e prevedono la presentazione delle eccellenze delle destinazioni turistiche lacustri. Le giornate successive saranno dedicate alla scoperta delle più significative attrazioni locali, offrendo esperienze uniche ai buyer ospiti.

Venerdì 22 marzo sarà invece dedicato alla visita dei luoghi più suggestivi del Lago di Como, con l’offerta di quattro tour di familiarizzazione sui due rami del Lago di Como con uno sguardo anche al vicino Lago di Lugano. Gli itiner ari includeranno visite storico-artistiche ai borghi incantevoli e ai piccoli paesi che hanno ispirato artisti e poeti di ogni epoca, a ville da favola con giardini curatissimi e atmosfere aristocratiche della Belle Epoque, nonché tappe legate al turismo golfistico.

Oltre alla bellezza paesaggistica, il Lago di Como offrirà anche un assaggio del suo patrimonio enogastronomico: durante i tour sarà data l’opportunità di assaporare prodotti tipici e piatti tradizionali. Successivamente gli operatori esteri visiteranno gli altri territori partner dell’iniziativa completando così la loro conoscenza dei Laghi del Nord Italia con itinerari organizzati tra il Lago di Varese, Lago Maggiore, Lago D’Orta, Lago D’Iseo e Lago di Garda.