Dosso del Liro, due escursionisti recuperati con l'elicottero

Dosso del Liro, 25 settembre 2023 - Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco oggi alle 13.30 a Dosso del Liro per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in cresta.

Gli specialisti del reparto volo Lombardia li hanno raggiunti, sulla cima del monte Dermone, circoscrivendo il luogo indicato dagli stessi escursionisti. Gli aereosoccorritori a bordo del Drago 141 hanno individuato i richiedenti soccorso a 1800 metri di quota.

Con una manovra al verricello, si sono calati e li hanno recuperati, per poi trasportarli in elicottero in una zona sicura, in buone condizioni di salute.