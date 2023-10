Premio Letterario Città di Como, ecco i finalisti

Como, 3 ottobre 2023 - Sono stati resi noti i nomi dei finalisti della 10ª edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como: sono suddivisi in 13 categorie, elencati sul sito in attesa della serata finale che si svolgerà il 28 ottobre prossimo.

Tra le novità per il decennale della manifestazione, c’è il ritorno del Premio alla Carriera che sarà conferito a Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

Il Premio Letterario Internazionale Città di Como 2023, con i suoi oltre 2500 iscritti alla 10ª edizione, si conferma tra i premi più apprezzati dagli scrittori e dagli editori sia in Italia che all'estero.

Quest’anno sono state 120 le iscrizioni nella sezione Autobiografia, 88 nella sezione Bambini/Ragazzi, 13 nella sezione Giornalismo, 53 in quella Multimediale, 739 nella sezione Narrativa edita e 407 nella Narrativa inedita, 36 nella sezione Opera a tema, 113 nella sezione Opera dall'estero, 163 per l'Opera prima. Nella sezione Poesia edita le iscrizioni sono state 248, mentre per la Poesia inedita 250. La sezione Racconto ha contato 135 iscrizioni, mentre la sezione Saggistica edita ed inedita si è attestata a 209.

“Numeri importanti – sottolinea l’organizzazione - che testimoniano il lavoro di qualità svolto in questi dieci anni dall'Associazione Eleutheria di Giorgio Albonico, ideatore e promotore della manifestazione”. Sabato 28 ottobre 2023, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, verranno resi noti i vincitori di tutte le sezioni. Il Premio e la Giuria anche per l'edizione del Decennale conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi di 30mila euro.

Tra i vincitori delle passate edizioni autori affermati come: Camilla Baresani (2014) e Franco Di Mare (2015) per la Narrativa, Domenico Quirico (2018) per la Saggistica, Corrado Augias e Luca Ricolfi per la Saggistica (2019), Licia Colò e Giovanna Pancheri per la Sezione Opera a Tema, Ilaria Tuti per la sezione Narrativa edita (2021), Franco Gabrielli per la Saggistica, Pino Donghi per la Narrativa, Andrea Maggi per la sezione Ragazzi nel 2022.