Miss Italia, la pavese Matilde Cattaneo trionfa a Cantù

Miss bagnata, miss fortunata. Matilde Cattaneo non potrà mai scordare la serata al Caffecchio di Cantù (Como) in cui si è guadagnata l’accesso alle fase regionale del concorso Miss Italia. Matilde, 19 anni, pavese di Frascarolo, ha vinto sfilando anche sotto la pioggia evidenziando sicurezza e simpatia.

La bionda è Miss Cantù by Miss Italia e probabilmente si tratta di una ragazza predestinata. Quella del Caffecchio ha rappresentato per la studentessa con occhi verdi e capelli biondi, alta 165 centimetri, il debutto in un concorso di bellezza. Miss Cattaneo vive con mamma Valeria e papà Marco. “Non sono stati loro ad indurmi a partecipare al concorso. È stata una mia libera scelta”, precisa la fanciulla di Frascarolo.

Nell’ampia piazza davanti al Caffecchio hanno gareggiato 20 ragazze. Seconda si è classificata Giorgia Di Pucchio, 18 anni, di Somma Lombardo (Varese), bionda con occhi azzurri. Giorgia, 170 centimetri, frequenta il quarto anno di liceo delle scienze umane. La fascia da terza classificata è andata a Isabella Bottini, 19 anni, di Busto Arsizio, statura 1,78, capelli castani e occhi nocciola. Isabella è studentessa alle Belle Arti di Milano.

Le prime tre classificate sono ammesse alla fase regionale del concorso. Al Caffecchio hanno ricevuto fasce anche la quarta classificata Federica Riva, 20 anni, lecchese di Galbiate, la quinta Giulia Montemagno, 18, di Settimo Milanese (Milano) e la sesta Lisa Ravelli, 19, comasca di Luisago. Federica, Giulia e Lisa per accedere alle regionali dovranno partecipare come minimo ad un’altra selezione. La pioggia ha effettivamente ostacolato la selezione valida per Miss Cantù anche se non sono mancate passerelle pubblicitarie.

La vincitrice della selezione si è diplomata al liceo scientifico Benvenuto Cellini di Valenza (Alessandria) e ora frequenta il primo anno di scienze e tecnologie agricole all’Università di Piacenza. La famiglia di Matilde Cattaneo è composta infatti da agricoltori. Mamma Valeria è proprietaria dell’azienda agricola e papà Marco ne è una colonna.

“Sono orgogliosa di appartenere ad una famiglia di agricoltori e anch’io con passione li aiuto nei lavori. Coltiviamo riso, mais, soia e altro”. Matilde Cattaneo dopo l’incoronazione di Cantù era felicissima. “Mi sono ambientata immediatamente con le altre ragazze, simpatiche e bellissime. Non ci sono stati momenti difficili malgrado la pioggia. La fase in cui mi sono divertita di è più è stata la sfilata in abito classico”.

Per vincere Matilde ha sfoderato l’arma migliore nella tradizione del concorso: “Ho colpito la giuria con la mia semplicità. Ai giurati è piaciuta la mia passione per l’agricoltura. Logicamente partecipo a Miss Italia anche perché ho come seconda passione la moda”. Matilde già unisce l’utile al dilettevole. “Ho fatto da modella in campagne pubblicitarie dei trattori e mezzi agricoli Deutz-Fahr e altri brand. Farò la modella alla fiera Eima dell’agricoltura in novembre. Mi diverto tantissimo. Viva l’agricoltura”.

Matilde ha un modello da seguire: “Tra le vincitrici di Miss Italia la mia preferita è Carolina Stramare, prima nell’edizione 2019. Spero di imitarla, e non solo perché è della provincia di Pavia”. Alla selezione Miss Cantù sono intervenute come madrine la milanese Fabiana Iannicelli di Rodano e Giulia Zengarini, comasca di Carugo, rispettivamente prima e seconda classificata nella selezione di Castelmarte. Davanti al Caffecchio inoltre la lecchese Elisa Rosselli ha dato un saggio delle sue doti da soprano. Nel 2014 la cantante di Viganò Brianza partecipò alla fase finale di Miss Italia.