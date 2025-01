Cernobbio, Villa Bernasconi chiude il Natale e inaugura la mostra ‘Roots – Radici’

Cernobbio, 6 gennaio 2025 – Si intitola “Roots – Radici” la nuova micromostra che giovedì 9 gennaio alle 18.30 sarà inaugurata a Villa Bernasconi di Cernobbio, durante un evento che prevede anche la presentazione dell’omonimo libro.

La mostra, organizzata da Italea Lombardia in collaborazione con il Comune di Cernobbio, è ispirata all’omonima graphic novel firmata Bruna Martini: otto tavole tratte dal libro approdano in Villa Bernasconi accompagnate da una selezione degli oggetti ritrovati durante anni di ricerche tra archivi, biblioteche, uffici anagrafici e catastali, negozi di antiquariato, in Italia e in Argentina. La serata propone un momento di presentazione del libro in compagnia dell’autrice, che racconterà la genesi del suo lavoro e come ha inaugurato il personale stile di “storia grafica”. La stessa autrice guiderà, i partecipanti a una vista della mostra a lei dedicata e che ha contribuito a curare.

Villa Bernasconi, la casa che parla e racconta storie, è il luogo ideale ad accogliere la testimonianza di un “viaggio delle radici” che riguarda il territorio lariano. Ulteriori informazioni si trovano sul sito del Comune di Cernobbio, tra cui gli orari di visita, fino al 10 febbraio e il link per la prenotazione, a ingresso gratuito.