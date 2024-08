Volontaria scomparsa. Grande cordoglio nell’Erbese

Grande cordoglio a Ponte Lambro e a Erba per la scomparsa di Ambrogina Tavecchio, 57 anni, storica volontaria della Croce Rossa e di Lariosoccorso. Malata da tempo, era ricoverata all’ospedale Valduce, dove è stata ora allestita la camera ardente, in attesa dei funerali che si svolgeranno venerdì 16 agosto alle 10.30 in Prepositura a Erba. Nel frattempo un’intera collettività, per tutta la giornata di ieri, ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza al marito, Giuseppe Miotto, vigile del fuoco del distaccamento di Erba, e al figlio Francesco di 19 anni. Subito è partita una raccolta fondi in sua memoria che andrà a favore di Lariosoccorso, aperta sulla piattaforma GoFundMe: "Oggi – spiegano gli organizzatori - ci uniamo per onorare la memoria di Ambrogina, una persona che ha toccato le vite di tutti noi con la sua gentilezza, il suo spirito altruistico e la sua infinita generosità. In un momento in cui il nostro dolore è profondo, è importante anche celebrare la sua vita e il suo impegno nel sostegno degli altri. In onore di Ambrogina, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi a sostegno del Lariosoccorso, un’organizzazione che rappresenta valori a lei cari, come la solidarietà e l’aiuto nei momenti di necessità. Lariosoccorso fornisce assistenza a chiunque ne abbia bisogno, e il vostro contributo potrà fare una grande differenza per le vite di molte persone".