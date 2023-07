Visita del comandante della Lombardia

Ieri mattina il comandante della Legione Carabinieri "Lombardia", generale di brigata Giuseppe De Riggi, insediatosi al comando di Milano lo scorso 18 luglio, ha visitato per la prima volta il Comando provinciale di Como, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Colizzi, da tutti gli ufficiali del Comando di Como, e da una rappresentanza dei comandanti di stazione e dei militari di ogni ordine e grado, oltre che dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il generale ha rivolto un apprezzamento per quanto fatto in tema di prevenzione e repressione dei reati in Provincia. Successivamente ha fatto visita ai rappresentati istituzionali.