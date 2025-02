Como, vince 5 milioni con un Gratta e Vinci da 20 euro: ecco dove ha giocato

Como – È ormai una città baciata dalla dea bendata. A Como un fortunato giocatore si è portato a casa 5 milioni di euro acquistando un biglietto Gratta e Vinci da 20 euro, del tipo “Il Miliardario Maxi”. Appena due settimana fa, a Fino Mornasco, sempre nel Comasco, un altro giocatore aveva segnato un colpo da 2 milioni con lo stesso gioco. Non si conosce l’identità del giocatore, ma il biglietto è stato comprato in via Scalabrini 76, alla periferia della città.

Il gioco d'azzardo può degenerare in ludopatia e diventare una vera e propria malattia. Per questo occorre giocare responsabilmente. Per questo, se ci si accorge di aver passato il segno o che lo abbia valicato un proprio familiare o una persona casa, è indispensabile rivolgersi agli specialisti. Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.