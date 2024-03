Gioco d’azzardo, ogni milanese spende in media 1.600 euro all’anno: oltre 330mila ludopatici in Lombardia

Per il gioco d’azzardo, fisico e online, si spendono quasi le stesse cifre necessarie per riempire il carrello della spesa. La raccolta in Lombardia, infatti, "corrisponde all’86% della spesa alimentare". Le perdite, nel 2022 e nel 2023, secondo le stime superano i sette miliardi di euro solo nella regione.

Una cifra "simile al valore economico totale degli 11mila progetti finanziati dal Pnrr per il complesso dei Comuni Lombardi". Paragoni allarmanti, contenuti nel focus lombardo del “Libro nero dell’azzardo“ realizzato da Federconsumatori e Cgil, che rendono l’idea dei danni. Le somme bruciate nel gioco d’azzardo crescono anno dopo anno, ma è nella modalità online che si registra l’aumento progressivo più accentuato.

La raccolta dalle giocate virtuali è cresciuta del 12,7% tra il 2021 e il 2023, dopo il boom registrato durante la pandemia, spinto dalla chiusura di bar e sale slot. Secondo le stime, sono oltre 330mila i giocatori effettivi online in Lombardia. Ognuno punta in media 2.340 euro al mese, 28mila euro all’anno. Solo l’anno scorso sono stati spesi online più di 10 miliardi di euro in Lombardia, che arrivano a 23 considerando gioco fisico e virtuale. Giocatori giovanissimi e anziani, persone che dilapidano un patrimonio o lo disperdono in piccole giocate quotidiane. La Città metropolitana di Milano, analizzando la raccolta in rapporto alla popolazione, è il territorio lombardo dove si spende di più.

Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro. La provincia con i valori più bassi è invece Lecco: 985 euro a testa giocati nel 2022. Un triste primato trainato soprattutto dalla spesa nei Comuni dell’hinterland. Guida la classifica Cassano d’Adda, con una spesa pro capite per il gioco online di 2.888 euro nel 2022. Seguono Pieve Emanuele (2.638 euro), Gaggiano (2.327 euro), Arluno (2.272 euro), Sedriano (2.186 euro), Cesano Boscone (2.174 euro).

La città di Milano è al venticinquesimo posto fra i Comuni metropolitani, con 1.606 euro di spesa annuale per ogni residente tra 18 e 74 anni. Meno, ad esempio, di una città come Pavia. Sesto San Giovanni, pur con un valore superiore alla media regionale, si attesta più sotto: 1.454 euro. Si gioca di più, sembra emergere dai dati, in Comuni di piccole e medie dimensioni, rispetto alle città. "Esiste una relazione inversa fra la situazione socioeconomica finanziaria e l’incremento della raccolta complessiva dei giochi d’azzardo", si legge nel rapporto.

“All’acutizzarsi della crisi reale o percepita corrisponde una crescita della propensione al gioco e una conseguente contrazione dei consumi. Motore di questa dinamica, alimentata dalla crescente pubblicizzazione dei giochi d’azzardo legali, è l’idea illusoria di una vincita in grado di garantire la risoluzione “in un colpo solo” dei problemi economici".

E ci sono già paesi dove si spende più per il gioco che per mangiare, mentre il pensiero è rivolto alle nuove generazioni. "Ci sono videogiochi anche per ragazzi delle scuole medie che per le loro modalità preparano il terreno per un futuro da giocatori d’azzardo online – spiega Massimiliano Vigarani, di Federconsumatori – c’è il divieto di pubblicizzare i giochi ma esiste una miriade di siti che fa pubblicità indiretta".

Nella rete viene meno il controllo sociale. I costi, per tutti i cittadini, sono enormi e difficili da calcolare. Da un’impresa che fallisce lasciando a casa i dipendenti a famiglie che finiscono in povertà, senza considerare le spese che gravano sul sistema sanitario per curare la ludopatia.