Villa Guardia (Como), 6 luglio 2020 - “Il Berna” riposa per sempre sul "suo" Pizzo Badile. I Ragni di Lecco, di cui era uno degli scalatori di punta, ieri hanno dispero al vento le ceneri dell'alpinista Matteo Bernasconi, il 38enne di Villa Guardia che a maggio è stato travolto e ucciso da una valanga mentre da solo risaliva uno sperduto canale delle Orobie Valtellinesi, quello della Malgina sul Pizzo del Diavolo.

Le hanno disperse dalla cima del Pizzo Badile, al confine tra l'Italia e la Svizzera, di cui si era innamorato fin da ragazzino, quando per la prima volta aveva scalato lo spigolo Nord in invernale per poi tornarci e risalire tutte le vie più o meno celebri. “Ciao Berna! Ciao Matteo” – lo hanno saluto per l'ultima volta i Ragni, passandosi a turno l'urna cineraria e lasciando volare libere nell'aria le sue ceneri-. Vola!”.