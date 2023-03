Villa Carlotta al test “primo boom di turisti”

Sul lago di Como l’arrivo della primavera coincide con l’apertura dei cancelli di Villa Carlotta, appena in tempo per ammirare la meraviglia del suo parco in fiore. In realtà negli ultimi anni la villa più amata e probabilmente conosciuta del Lario non ha mai chiuso davvero i battenti, aperta alle visite anche durante l’inverno previa prenotazione, ma sabato 18 marzo sarà lo steso una data importante perché coinciderà con il ritorno dei turisti in attesa del boom di visite previsto nel week-end di Pasqua. "Sarà una stagione impegnativa, dovremo mettere insieme quantità e qualità, ci saranno grandi numeri – spiega il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra –. Tutti si stanno attrezzando e investendo e Villa Carlotta è in prima linea in questa sfida per la sua straordinaria capacità di innovare e offrire capacità di fruizione nuove, i fondi del Pnrr serviranno a rendere ancor più bello e attrattivo questo luogo meraviglioso". Già ad aprile gli ospiti potranno scegliere un nuovo percorso "La vita in villa", un nuovo spazio multimediale realizzato da Sfelab e Innovamusei alla scoperta dei sotterranei dove verrà mostrata la vita quotidiana dei cuochi e delle maestranze che contribuivano con il loro lavoro alla vita sfarzosa dei signori di Villa Carlotta. "L’area ha una superficie di circa 200 metri quadri ed è composta da otto ambienti – ricorda il presidente Giuseppe Elia –. Sono state progettate installazioni che guideranno il visitatore in un percorso nel tempo attraverso reperti, oggetti e personaggi che animano le diverse stanze: l’ingresso, il disimpegno, la scala della villa, la cucina e la lavanderia". Roberto Canali