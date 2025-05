Vigilanza senza licenza, condannato

Per oltre dieci anni, la società Alfa Omega Team ha svolto attività di portierato e vigilanza per contro del complesso residenziale I Cinq Fo di Guanzate, con servizi di "vigilanza alla persona, controllo accessi, supporto ai servizi di emergenza" e molte altre mansioni, in tutto 27, elencate in un documento a cui facevano riferimento di dipendenti: una "vera e propria attività di vigilanza notturna all’interno del vasto comprensorio residenziale, finalizzata alla prevenzione di furti e danneggiamenti".

L’amministratore unico e legale rappresentante della società, Paolo Belligi, investigatore privato di 57 anni, è stato ora condannato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver svolto tale attività di vigilanza in assenza della specifica licenzia prefettizia, necessaria per questo tipo di attività.

Davanti al giudice di Como Valerio Maraniello, l’imputato è arrivato chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto.