Via i camion dal centro Mariano sperimenta il divieto d’ingresso

Sognano di dire addio al passaggio dei mezzi pesanti dal centro città a Mariano Comense dove in questi giorni ha preso il via una sperimentazione che impedirà l’ingresso dei camion in via Montebello. Il divieto a dir la verità era in vigore da tempo, ma in tanti lo non rispettavano e passavano lo stesso, spesso finendo per incastrarsi nella strettoia che si trova poco più avanti. Per questo il sindaco Giovanni Alberti ha deciso di intervenire in maniera più radicale con l’impiego di alcuni new jersey che avranno la funzione di dissuadere i camionisti da manovre azzardate. Se la sperimentazione avrà successo al rientro dalle ferie, all’inizio di settembre, si potrà procedere con un intervento ancor più definitivo modificando la forma del marciapiede che verrà allargato per impedire il passaggio dei camion. Il divieto vale per i mezzi con una lunghezza superiore ai dieci metri, una larghezza superiore ai 2,10 metri e un peso che supera le 3,5 tonnellate. L’obiettivo dell’amministrazione è di spingere i camionisti a non passare per il centro città, ma a sfruttare maggiormente la tangenzialina specie per quelli diretti che dalla Novedratese svoltano a Mariano per procedere in direzione di Seregno. Per questo tra i prossimi interventi in programma c’è la posa di nuovi cartelli di divieto di svolta in via IV Novembre, anche in questo caso riservati ai mezzi pesanti, con la costruzione di un marciapiede che renderà più difficile, se non impossibile, ai camion fare manovra per dirigersi verso il il centro. A queste contromisure si aggiungerà il limite di velocità a 30 chilometri all’ora in tutto il centro cittadino, un provvedimento quest’ultimo rivolto a tutti, così da rendere Mariano una città ancor di più misura di pedone. La guerra ai mezzi pesanti la si fa anche in Tremezzina dove da lunedì vigono le limitazioni per il transito dei pullman e il divieto di passaggio durante il giorno dei camion che superano per dimensione gli 11 metri. Nonostante i controlli e l’impiego degli osservatori del traffico in corrispondenza delle strettoie di Spurano e Colonno però il traffico sulla statale Regina è molto congestionato, anche per la presenza dei turisti. Finora sono state una ventina le multe ai mezzi pesanti che non hanno rispettato le restrizioni, da parte degli agenti della Polizia locale e della Stradale.

Roberto Canali