Ha importunato i passanti, sferrato pugni alle auto che passavano e commesso resistenza agli agenti intervenuti per i controlli. Un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è stato denunciato dagli agenti della Volante per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sanzionato per ubriachezza molesta, oltre a ricevere un ordine di allontanamento in base al regolamento di polizia urbana. È stato fermato ubriaco ai giardinetti di via Leoni.