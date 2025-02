Variantina più pulita grazie alle telecamere

Saranno le telecamere a monitorare il tracciato dove sorgerà la "variantina" la nuova strada che permetterà alle auto di raggiungere la Lomazzo - Bizzarone senza dover passare per il centro del paese. Il provvedimento è necessario per garantire la sicurezza e la pulizia dell’area fino all’inizio dei lavori di cantiere, in programma entro la fine dell’anno, dopo una prima bonifica effettuata dal Comune.

"Abbiamo trovato rifiuti di tutti i generi, compresi sedie rotte, lavatrici ed eternit che è l’unica cosa che non è stata ancora rimossa perché richiede l’intervento di una ditta specializzata per evitare contaminazioni - spiega il sindaco Simone Moretti - Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato la situazione e adesso cercheremo di tenere l’area pulita, anche con l’aiuto di alcune telecamere per evitare nuovi abbandoni. Stiamo anche valutando con l’azienda che si occupa della raccolta di rifiuti in paese di tenere monitorata questa zona. Tutti assieme, per le rispettive competenze, denunciamo gli abbandoni affinché non si ripeta più un rischio discarica abusiva a opera di incivili".

Entro fine anno l’area dovrebbe trasformarsi in un cantiere per realizzare la nuova strada, lunga poco più di un chilometro e dal costo di dieci milioni di euro, realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dalla Provincia. Per i quattro quinti si tratterà di una nuova strada, lunga 1,2 chilometri, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Repubblica fino ad arrivare sulla Provinciale 23 all’altezza di via Marconi.

Ro.Ca.