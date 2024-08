Varenna, sposi da tutto il mondo per il “sì” sul lago di Como: ora per prenotare basta un click

«Fiori d’arancio sul lago di Como a portata di click. Per prenotare il matrimonio da sogno nella Perla di Varenna basta un colpo di mouse o un tach sullo scermo dello smartphone. È nato Varenna Weddings, una piattaforma online per prenotare una delle location dove è possibile sposarsi a Varenna: Villa Monastero, Villa Cipressi o il municipio. Basta registrarsi e iscriversi sul portare varennawedding.com , indicare il posto, la data e la fascia oraria per verificarne la disponibilità e poi procedere alla conferma e al pagamento.

«Il portale mostra le descrizioni dei luoghi, gli orari disponibili ed i costi per la celebrazione di matrimoni civili o delle unioni civili di cittadini stranieri o italiani non residenti nel Comune di Varenna – spiega il sindaco Mauro Manzoni -. Per i residenti la cerimonia sarà invece sempre gratuita». Solo l’anno scorso a Varenna si sono giurati amore eterno 38 coppie, più altre 150 che hanno organizzato ricevimenti o banchetti per festeggiare fidanzamenti e promesse di matrimonio.

«Varenna è diventata da alcuni anni una delle destinazioni preferite per ufficializzare il fatidico “sì“ - spiega sempre il primo cittadino -. Nel 2022 si era registrato un aumento del 70% delle cerimonie rispetto al 2019 e nel 2023 abbiamo avuto un ulteriore incremento». I promessi e i novelli sposi arrivano da ogni angolo del globo: soprattutto dal Regno Unito, poi da Germania, Stati Uniti, Russia, Estonia, Lituania, Austria, Polonia, Australia, Finlandia e naturalmente Italia. Oltre che al cuore, matrimoni, unioni e fidanzamenti fanno bene pure alle casse comunali: l’affitto della location va da un minino di 800 euro ad un massimo di 2mila. E poi c’è l’indotto: ristoratori e addetti ai catering, pasticceri, fioristi, sarti, albergatori, autisti.