Valbrona, auto per trasporto disabili finisce fuori strada: ferite 2 donne

Valbrona (Como), 28 giugno 2024 – Un’auto adibita al trasporto disabili è finita fuori strada nel primo pomeriggio di oggi a Valbrona, mentre percorreva via Roma.

Le cause non sono chiare: sono rimaste ferite due donne, di 22 e 56 anni, trasportate all’ospedale Sant’Anna, una delle quali con lesioni più serie. Per l’intervento di soccorso e il loro recupero, sono intervenuti il 118 con l’automedica, e il nucleo Saf di Lecco dei vigili del fuoco, assieme al distaccamento di Valmadrera.

Nel frattempo i carabinieri stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente, se dovute a una distrazione del conducente o ad altri imprevisti.