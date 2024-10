Una serata a tu per tu con i personaggi di Verdi

Il Teatro Sociale esce dai suoi spazi e si trasferisce all’Hotel Terminus, sul lungolago mercoledì 6 novembre, per mettere in scena "A letto con Verdi", della compagnia Animanera. Lo spettacolo avviene "one to one", un attore per uno spettatore, nelle camere dell’Hotel Terminus: a disposizione, ci sono 8 camere per 8 personaggi, 8 situazioni narrative e musicali. L’ingresso, a partire dalle 19.30 fino alle ore 22.30, avviene ogni 20 minuti, e ogni spettatore potrà assistere a due racconti. Nella totale intimità Giuseppe Verdi svela i retroscena della sua arte e le ossessioni che nutrono le sue creazioni, e i personaggi delle sue opere diventano realtà.

Lo spettacolo, scritto da Emilio Sala, con la regia di Aldo Cassano, è dunque un viaggio attraverso le opere, i personaggi e la vita stessa del Maestro Giuseppe Verdi, dove l’amore viene scandagliato nelle sue pieghe più segrete: dall’ossessione alla gelosia, dall’abbandono alla passione, dal sogno alla realtà. Punti di vista che vedono gli spettatori confrontarsi con i personaggi delle opere del grande maestro: da Violetta ad Aida, da Otello a Jago, da Lady Macbeth a Leonora, da Rigoletto a Don Carlos, per concludere con lo stesso Giuseppe Verdi che svela i retroscena della sua arte e le ossessioni che nutrono le sue creazioni. Uno spettacolo che vuole creare con gli spettatori l’empatia che passa attraverso "storie di passioni, di desideri ardenti, estremi, totali, amori che scorrono sulla sottile linea rossa che separa vita e morte". Con "Violetta e la passione spinta fino al sacrificio di una prostituta malata terminale, Aida e la condizione di un’esule senza patria sepolta viva col suo amato, l’eros omicida e gli incubi insanguinati di Lady Macbeth, l’invidia assillante e morbosa di Rigoletto nei confronti del Duca". Info e prenotazioni su www.teatrosocialecomo.it.

Paola Pioppi