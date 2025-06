Una bisca al Tempio Voltiano

Affascinati dal gioco d’azzardo più che dal lago alcuni turisti stranieri sono stati truffati da un 38enne di nazionalità rumena che l’altro giorno ha improvvisato una bisca di fronte al tempio Voltiano, proponendo vincite mirabolanti al gioco delle tre campanelle, variante di quello delle tre carte. Nonostante un tentativo di fuga l’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia e denunciato in stato di libertà per aver messo in atto un gioco d’azzardo. Con sé aveva, oltre al materiale per il gioco d’azzardo, campanelle e pallina di metallo, la somma di circa 190 euro e 150 dollari americani, probabile frutto dell’attività illecita, il tutto sequestrato dai poliziotti. Il 38enne senza fissa dimora e senza documenti di identità è stato inoltre sanzionato con un ordine di allontanamento in base al regolamento di Polizia Urbana. Sono in corso accertamenti per identificare eventuali complici.