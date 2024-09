Un corso forma gli autisti dei bus e dà lavoro

Torna l’iniziativa di Asf Autolinee in collaborazione con Enaip per reclutare e formare gli autisti delle linee extraurbane. L’obiettivo del progetto è la formazione e l’assunzione di nuovi conducenti per integrare il personale in servizio sugli autobus della rete gestita da Asf Autolinee. Dal precedente corso, cominciato lo scorso gennaio, sono stati formati circa 30 nuovi autisti. Il corso è strutturato come una vera e propria Academy, con l’obiettivo di far crescere “in casa”, fidelizzandoli, i futuri dipendenti. "Sali a bordo, cogli l’opportunità!" è lo slogan è lo slogan scelto per la campagna che punta a risolvere il problema del reperimento di personale con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a una formazione di qualità. Il nuovo corso partirà a ottobre e si svolgerà a Como e punta alla formazione di 15 nuovi autisti: si cercano in particolare 5 candidati autisti per Menaggio, 5 per Bellagio e 5 per le altre linee extraurbane.

Il progetto è rivolto a cittadini domiciliati a Como, disoccupati e con un’età minima di 21 anni, in possesso di patente B o superiore. Il percorso formativo si basa su un corso di formazione in scuola guida di 130 ore per l’acquisizione della patente D e della CQC. La seconda è un corso di 190 ore nella sede di Enaip Como finalizzato a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie a interpretare con la massima professionalità il ruolo di conducente, compreso lo studio delle lingue e il rapporto con i passeggeri. L’elemento di novità, rispetto al passato, è l’inquadramento contrattuale immediato del candidato autista, all’avvio dei corsi. Si tratta di un contratto a tempo determinato di sei mesi, per 20 ore settimanali, da 750 euro mensili. Al termine dei corsi la trasformazione del contratto a tempo indeterminato rappresenta il coronamento del percorso formativo di ciascun corsista.