Ultimo giorno di sfilate: "Grazie per aver sopportato i disagi"

Ultimo giorno di protesta dei trattori a Brescia. Il movimento di Riscatto agricolo, che aveva visto arrivare a Brescia oltre 300 agricoltori con punte anche di 200 mezzi contro la politica agricola europea, ieri pomeriggio ha sfilato per l’ultima volta in città, prima di avviare la smobilitazione definitiva, perché la primavera si avvicina e la terra chiama. Una cinquantina di trattori, ieri pomeriggio, sono partiti da via Maggia e si sono diretti fino al Pirellino, sede locale della Regione, per arrivare poi in piazza Repubblica, via Corsica, creando non pochi disagi al traffico.

Anche per questo, i trattoristi hanno voluto ringraziare la città che ha “sopportato“ diverse sfilate nel corso di quasi un mese di protesta. La fine ufficiale del presidio, nel piazzale del campo da rugby di San Polo, sarà però il 28 febbraio, dopo il consiglio dell’Unione Europea su agricoltura e pesca fissato per il 26 febbraio.

Ma quello dei trattoristi potrebbe essere solo un arrivederci, visto che gli agricoltori non hanno ottenuto ciò che volevano: la protesta potrebbe quindi riprendere a ottobre.