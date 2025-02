Scoperto un caso di tubercolosi in un scuola media del Comasco: l’alunno è stato ricoverato

Como – Le autorità sanitarie hanno rilevato un caso di tubercolosi in fase iniziale alla scuola media Puecher di Erba, in provincia di Como. Il paziente è un alunno, che è stato ricoverato e, al momento, sta reagendo bene alla terapia. L’Agenzia per la tutela della salute (Ats) Insubria ha attivato i protocolli di contenimento della malattia e somministrato il test di Mantoux – che rivela l’infezione – ai contatti stretti dello studente colpito, così da monitorare i contagi.

L’Ats ha messo a disposizione due numeri di telefono per eventuali domande: 031 370826 e 031 370342, attivi nei giorni feriali dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Nei giorni prefestivi e festivi, invece, è possibile scrivere all’indirizzo mail infettive.como@ats-insubria.it.

La tubercolosi in Italia

La tubercolosi rimane una sfida sanitaria anche in Italia, sebbene i casi siano diminuiti rispetto al passato. Secondo i dati più recenti, nel nostro Paese si registrano circa 3.000 nuove infezioni all’anno, con un’incidenza maggiore tra le persone immigrate, gli anziani e i soggetti immunodepressi.

I sintomi della malattia

La malattia, causata dal Mycobacterium tuberculosis, colpisce principalmente i polmoni, ma può interessare altri organi. I sintomi includono tosse persistente, febbre, sudorazione notturna e perdita di peso. Nonostante la disponibilità di cure efficaci, la diagnosi tardiva e la resistenza agli antibiotici rappresentano problemi critici.

Il Servizio sanitario nazionale offre test gratuiti e trattamenti per contenere la diffusione. Tuttavia, gli esperti sottolineano l’importanza di rafforzare la sorveglianza e sensibilizzare la popolazione sui rischi. Normalmente, i casi tra i bambini sono piuttosto rari.