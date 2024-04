Como, basta truffe agli anziani: tre video della polizia locale per evitare i raggiri

Como, 19 aprile 2024 – Tre video per contrastare le truffe agli anziani, fenomeno che sembra essere inarginabile. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Como, in collaborazione con l’Associazione di Controllo di vicinato e l’Associazione Nazionale Carabinieri, ha realizzato tre video tutorial allo scopo di contrastare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani. Le sceneggiature sono state sviluppate in base alle modalità di truffa più frequenti. Le “vittime” sono attori professionisti, mentre gli agenti di Polizia Locale sono effettivamente appartenenti al Comando di Como.

Una scena del video in cui viene simulata una truffa

Oggi è stato messo online il video “La fuga di gas”, sul canale youtube del Comune di Como. I successivi cortometraggi “Il nonno bancomat” e “La telefonata” verranno pubblicati venerdì 26 aprile e venerdì 3 maggio. I video sono raggiungibili anche dal sito istituzionale del Comune.