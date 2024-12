Trenta band sul palco del Joshua Club

Trenta band sul palco del Joshua Blues Club di Como. È la festa natalizia della scena locale che andrà in scena proprio il 25 dicembre.

Il 26 dicembre si replica con la seconda serata.

Il 27 dicembre invece spazio al Burlesque con la Champagne academy of burlesque education. Sabato 28 dicembre invece per la Rockin’ Bones night sul palco si arriveranno Cyborg zero e New heart.

Mentre per il 31 dicembre è in programma il party di Capodano. L’Arci Joshua Club si trova in Cantoniga 11 ad Albate, Como.