Trasporti pubblici, si cambia. Nuovo percorso della linea 4. Disegnato a misura dei turisti

Asf Autolinee, la società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e provincia, ha presentato ieri il nuovo percorso della linea 4, il primo "ad anello" su gomma della città. Si tratta di un restyling della vecchia linea 4, con un percorso che entrerà in vigore domenica 9 giugno con il nuovo orario estivo. La proposta risponde soprattutto all’esigenza di un interscambio con i bus turistici che sostano in viale Innocenzo XI, con l’idea di riportare i turisti sui mezzi, dal centro storico. Inoltre, si tratta di una linea circolare che tocca i principali punti cittadini: Stazione San Giovanni, Sant’Abbondio, Cimitero Monumentale, Viale Battisti, Viale Lecco e, dopo la salita a Camnago Volta, discesa verso Piazza del Popolo e il lungolago. Rispetto alla precedente linea 4, la nuova percorrerà circa 1100 chilometri in più all’anno, ma senza incrementi di turni e mezzi utilizzati. Inoltre la C10 Como-Menaggio-Colico diventa, dal 9 giugno, una "R-Link", vale a dire una linea su gomma con orari coordinati con il sistema ferroviario regionale, interessando le stazioni ferroviarie di Como Lago, Como San Giovanni e Colico. Anche la C30 Como-Bellagio è stata ripensata come "R-Link", con struttura cadenzata. La partenza è prevista da Como e da Bellagio, con interscambio a Nesso con la C32 diretta a Pian del Tivano: 27 coppie di corse nei feriali pari a 1.350 posti giornalieri in più per direzione, e ad agosto l’incremento salirà a 5 coppie, 4 in più dell’estate scorsa, con 900 posti giornalieri in più per direzione. Infine, nuova linea C25 da Como ad Argegno, che percorrerà la strada bassa via lago.

Pa.Pi