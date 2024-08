Traffico pesante sulla statale Regina: intensificati i controlli di polizia

Menaggio, 2 agosto 2024 – L’aumento del traffico sulla statale Regina e le criticità sempre maggiori legate alla presenza di mezzi pesanti, ha spinto la Prefettura di Como ad aumentare le misure straordinarie per la gestione delle criticità della circolazione stradale, in aggiunta a quanto già deciso nei precedenti tavoli tecnici. All’istituzione del Distaccamento estivo della Polizia Stradale di Tremezzina dal 20 giugno scorso, è seguita un’ulteriore azione di controllo con il contributo di tutte le forze di polizia - Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Locali – per garantire l’attività di vigilanza e l’osservanza dei limiti imposti dall’ordinanza Anas alla circolazione dei mezzi pesanti, specie nei fine settimana.

Ma ora sono emerse ulteriori esigenze, soprattutto per scongiurare il transito di pullman turistici e mezzi pesanti. Saranno quindi rafforzate le attività di controllo del traffico con l’istituzione di posti di controllo per filtrare i veicoli a cui è interdetta la circolazione e consentire loro l’inversione di marcia. Sarà inoltre valutata la possibilità di utilizzare le telecamere di videosorveglianza, già presenti, per agevolare l’attività di controllo. “La situazione della sicurezza stradale sul tratto interessato – conclude la Prefettura - resterà costantemente monitorata, soprattutto nel periodo estivo, e le misure di vigilanza adottate verranno periodicamente verificate per calibrarne gli effetti”.