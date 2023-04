Como, doppio incidente e traffico in tilt sulla A9 nel primo giorno di ponte

Como, 22 aprile 2023 - Autostrada in tilt a Como a causa di un camper che è uscito fuoristrada questa mattina, provocando la chiusura dello svincolo di Como Nord e per un pullman scolastico che è ha avuto un guasto ed è rimasto bloccato all'interno della galleria Quarcino.

Il primo incidente è avvenuto attorno alle 9 allo svincolo di Como Monte Olimpino, l'autista di un camper forse a causa di un colpo di sonno o di un malore è finito contro il guardrail all'altezza dell'uscita. L'automezzo si è ribaltato e per estrarre l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Como che hanno recuperato anche il cane che viaggiava con lui, affidandolo alle cure del veterinario di Ats Insubria. L'autista invece è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna. Lo svincolo è tutt'ora bloccato e Autostrade ha dovuto aprire una carreggiata in direzione Svizzera per riuscire a consentire il passaggio delle auto, ma il traffico è fortemente rallentato.

Proprio le lunghe code hanno provocato il surriscaldamento di un pullman proveniente dalla Germania con a bordo una settantina di studenti diretti nel nostro Paese per una vacanza. Il guasto è avvenuto all'interno della galleria Quarcino e solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine tutti i passeggeri sono stati evacuati e trasportati in città in attesa di poter riprendere il loro viaggio.