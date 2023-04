Torre Boldone e Scanzorosciate sul podio dei Comuni ricicloni

Si sono distinti nella salvaguardia dell’ambiente, che si è manifestata anche nella quantità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Per questo Legambiente Lombardia ha assegnato il riconoscimento "Comuni ricicloni" anche a Scanzorosciate e a Torre Boldone, per le gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata effettuata nell’anno 2021.

I due paesi bergamaschi sono così entrati a far parte della classifica regionale dei Comuni "Rifiuti Free". Scanzorosciate è stato premiato per aver differenziato oltre l’86,5% di rifiuti, con una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato di 62.2 kg-abitante-anno, ben inferiore ai 75 kg previsto per il riconoscimento. "Un grande risultato, ottenuto dopo anni che ci mancava - sottolinea il vicesindaco di Scanzorosciate, Paolo Colonna, che ha ritirato l’attestato -. Questo riconoscimento, dopo quelli ottenuti nel 2014 e nel 2018, dimostra la nostra volontà per migliorare sempre e raggiungere questi risultati". Torre Boldone, invece, è stato premiato grazie ad una raccolta differenziata superiore all’87% e uno smaltimento della frazione secca indifferenziata di 54 kg pro capite. Su tutto il territorio regionale solo 308 Comuni, su 1.500, hanno ottenuto risultati di raccolta differenziata superiore al 65% e uno smaltimento della frazione secca inferiore a 75 kg pro capite. Torre Boldone con i suoi risultati non solo entra nella classica Comuni Rifiuti Free, ma è stato anche premiato per essere uno dei cinque Comuni che conferiscono all’impianto di A2a un’importante percentuale di materiale riciclabile. "L’obiettivo che vogliamo raggiungere - commenta soddisfatto il vicesindaco di Torre Boldone, Claudio Sessa - è di arrivare a riciclare il 90% dei rifiuti. Per questo abbiamo recentemente avviato il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziato con il bidoncino dotato di microchip. Il bidoncino sostituirà il "sacco rosso" e sarà strettamente personale perché associato all’utenza iscritta al ruolo". M.A.