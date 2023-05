Tornano i movieri Per snellire il traffico

Come stabilito durante l’ultima riunione del Tavolo di Coordinamento provinciale, il cui tema era snellire quanto più possibile la circolazione lungo la strada statale 340 Regina, che costeggia il lago, a partire dalla prossima settimana torneranno gli "osservatori del traffico", di fatto movieri posizionati lungo la strada, a monitorare i punti più delicati. Il servizio di controllo delle situazioni di emergenza viabilistica, sorveglierà la percorribilità della strada dal 15 maggio a 4 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle ore 19, e sarà dislocato in quattro postazioni: una nel Comune di Colonno, due nel Comune di Sala Comacina e una nel Comune di Tremezzina.

Sono le stesse 4 postazioni già sperimentate lo scorso anno, e ritenute idonee. Dotati di ricetrasmittenti in dialogo tra loro, gli osservatori avranno il compito di cercare di snellire le situazioni di criticità prima che diventino ingestibili, e soprattutto evitare incroci pericolosi tra mezzi pesanti nelle diverse strettoie che caratterizzano la strada. Successivamente dovrebbe entrare in funzione anche un’ordinanza della Prefettura di Como, per regolare e limitare gli spostamenti dei mezzi più ingombranti. P.P.