Torna la magia a Crevenna. Incanti di luci e colori con il presepe meccanico

ERBA (Como)

Torna il presepe meccanico più bello della Lombardia come sempre a Villa Ceriani di Crevenna, frazione di Erba, meta ogni anno di migliaia di visitatori che giungono fin qui da tutta Italia per ammirarlo. Da domani si accenderanno le luci e prenderanno vita i movimenti meccanici che animano i tantissimi personaggi e le botteghe ambientate nella Brianza di primo ‘900, realizzati con passione e dedizione da molti volontari. L’inaugurazione è in programma domani alle 11 sul sagrato della Parrocchia S.Maria Maddalena. Una tradizione nata nel 2003 grazie all’associazione presieduta da Angelo Garofoli che di anno in anno lavora per arricchire la natività di nuovi quadri scenici.

Il presepe si potrà visitare tutti i giorni da domani al 26 gennaio dalle 14 alle 18 nei giorni feriali, mentre domenica e nei giorni festivi la mostra è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, per i gruppi si possono programmare visite anche in mattinata chiamando il numero 338.2963333. Natività protagonista anche in Tremezzina a Villa del Balbianello oggi dalle 17 alle 20.30 con “La Notte dei Presepi”, un’occasione speciale per ammirare l’esposizione dei manufatti a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra fino al 6 gennaio.

Durante la serata dopo la visita della Loggia Durini, del Museo delle Spedizioni e della Stanza dell’Arte Primaria, i visitatori potranno apprezzare nella Loggia Segrè due scene che celebrano la tradizione presepiale italiana: l’Adorazione dei Magi e Gloria degli angeli, opera del maestro presepista Giuseppe Ercolano, che è un tributo alla Natività in perfetto stile napoletano e La Vigilia di Natale, scena ambientata nella Como di fine Ottocento dove, sullo sfondo di Piazza San Fedele, una famiglia lombarda si riunisce nel rito della preparazione del presepe. In entrambe le giornate, l’evento sarà allietato da musica natalizia e alle ore 18.30 verranno offerti al pubblico panettone e vin brûlé.