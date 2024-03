Torna la fiera dei record . Ha 133 anni

Sono 133 anni portati benissimo e pronti ad essere bissati quando non triplicati. A Rovato torna l’appuntamento con “Lombardia Carne“: la più importante fiera lombarda dedicata alla filiera della carne e in particolare a bovini, equini e ovicaprini, che la prossima domenica scenderanno in passerella per farsi ammirare e votare da una selezionata giuria di esperti, che decreterà i migliori esemplari della loro categoria. La fiera avrà la sua premessa istituzionale venerdì 15 marzo, con 2 convegni organizzati da Coldiretti e Confagricoltura, mentre sabato sarà istituita l’associazione “Città della Carne”, che vedrà Rovato come capofila. "Siamo pronti per un’edizione straordinaria – ha detto ieri nella prestigiosa cornice del Convento dell’Annunciata il sindaco Tiziano Belotti – perché abbiamo creato un evento che offre tantissimo dal punto di vista culturale, economico, gastronomico e non solo. Basti pensare che sabato si svolgerà il gran Gala del Manzo all’Olio, a cui aderiscono molti ristoranti del territorio, che proporranno il nostro piatto tipico. Ma ci sarà spazio per i bimbi e per i prodotti tipici del territorio".

A “Lombardia Carne“ si incontreranno 3 giornalisti noti al pubblico: Riccardo Lagorio, Edoardo Raspelli e Riccardo Venchiarutti. In questo caso l’appuntamento principale è all’Annunciata, sabato mattina per una chiacchierata sui formaggi con Antonio Auricchio. Domenica la rassegna entrerà nel clou, con la premiazione del salame più buono di Franciacorta, le esibizioni dei maestri norcini di Rovato e la fiera delle bestie da carne. Giorni, insomma, da non perdere per scoprire tutto su un prodotto eccellente, indispensabile nella preparazione di piatti della tradizione italiana e anche di nuove ricette. Domenica 17 ingresso a 5 euro, ridotto 3 euro. Milla Prandelli