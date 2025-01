Torna il Festival di poesia Europa . Occasione per farsi conoscere

Il Festival internazionale di poesia Europa in versi, in collaborazione con La Casa della Poesia di Como, ha pubblicato la decima edizione del Premio internazionale di poesia e narrativa Europa in versi e in prosa. La finalità del Premio è scoprire talenti non ancora abbastanza noti, e dare loro visibilità, anche attraverso i canali social e on line. I vincitori delle sezioni di Poesia edita e Narrativa edita riceveranno 500 euro. Per tutte le sezioni che riguardano gli inediti, l’autore dell’opera vincitrice della sezione di riferimento avrà inoltre la possibilità di essere pubblicata. Il Premio, aperto ad autori italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di iscrizione, è articolato in quattro sezioni: Poesia inedita, Poesia edita, Narrativa inedita, Narrativa edita.

Il regolamento completo e la scheda di partecipazione si trovano sui siti europainversi.org e lacasadellapoesiadicomo.com, con anche le indicazioni per l’invio delle opere, che dovranno essere recapitate entro il 30 marzo prossimo.

Presidente di Giuria per la poesia è il poeta Milo De Angelis, per la narrativa Gianmarco Gaspari, docente di Letteratura Italiana all’Università dell’Insubria. Gli altri membri della giuria sono Elisabetta Broli, Stefano Donno, Bruno Galluccio, Roberto Galaverni, Laura Garavaglia e Riccardo Valsecchi.

