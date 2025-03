Tangenziale, arriva lo sconto

Sconti in arrivo per la Tangenziale di Como: dal 1° aprile costerà la metà per gli automobilisti che la percorreranno con frequenza. Una misura, quella decisa da Regione Lombardia con il via libera di Concessioni Autostradali Lombarde e Autostrada Pedemontana Lombarda, che ricalca quella annunciata alcune settimane fa per la tangenziale di Varese.

"Il risultato di un intenso e silenzioso lavoro che abbiamo portato avanti con determinazione insieme a tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire benefici tangibili ai cittadini comaschi, alle imprese, a chi si muove per ragioni di lavoro e di studio e a tutti coloro che utilizzano frequentemente l’infrastruttura – sottolinea il presidente Attilio Fontana - La scontistica per la Tangenziale di Como rappresentava un obiettivo importante che siamo lieti di aver raggiunto, a testimonianza di come la nostra attenzione sia massima nei confronti delle necessità di tutti i territori, nessuno escluso". A godere dell’agevolazione saranno i proprietari dei veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini) dotati di una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa). Lo sconto del 50% sui pedaggi maturati scatterà dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti effettuati nei trenta giorni, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all’agevolazione. "Dopo l’avvio della sperimentazione sulla A60 di Varese – conclude Claudia Maria Terzi (nella foto), assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche – è la volta della tratta comasca".

La sperimentazione durerà un anno. Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (Tir e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20% per i pedaggi a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.

R.C.