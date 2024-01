Strage di Erba, Corte d’Appello: via libera al processo di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi

Erba (Como), 9 gennaio 2024 – “Via libera al processo di revisione”. E’ la decisione della Corte d'Appello di Brescia che oggi ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per una prima nuova udienza sulla strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006.

I due coniugi sono stati già condannati all'ergastolo nel primo processo. L'udienza è fissata per il primo marzo. In quella sede inizierà la discussione sull'istanza di revisione della sentenza, ha reso noto uno dei legali, Fabio Schembri.

La Corte d'Appello di Brescia ha quindi accolto le istanze del pg Cuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Schembri secondo i quali nuovi elementi dovrebbero portare alla revisione della condanna all'ergastolo dei coniugi. La richiesta di revisione era stata presentata sulla base di alcune consulenze.

La sera dell’11 dicembre del 2006, in un condominio di via Diaz, a Erba, vennero massacrati, a coltellate e colpi di spranga, Raffaella Castagna, il suo bambino Youssef, le vicine Paola Galli e Valeria Cherubini. Mario Frigerio, marito della Cherubini, fu colpito da una coltellata alla gola e creduto morto dai killer. A salvarlo fu in realtà una malformazione congenita alla carotide che gli evitò la morte per dissanguamento. La strage avvenne nell'abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L'appartamento fu dato alle fiamme subito dopo.

Tre assalti alla muraglia del carcere a vita per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Dopo l’istanza del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser (trasmessa con parere negativo) e quella del tutore dei coniugi Romano, l’avvocato Diego Soddu, gli ultimi a scendere in campo sono stati gli avvocati dei Romano (Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D’Ascola, Patrizia Morello). Lo hanno fatto con una richiesta di oltre 150 pagine, sette consulenze, audio e video, comunicando che ci sarebbero “nuovi elementi” per la riapertura del caso.

Tra i nuovi elementi di cui parla il legale dei Romano, ci sono le modalità del decesso di Valeria Cherubini che sarebbero “incompatibili” con la tesi di colpevolezza dei coniugi; messa in discussione poi la testimonianza di Frigerio diventato principale testimone dell'accusa che in aula disse di riconoscere Olindo come autore del massacro. Una versione che, per i legali, contrasterebbe con quanto dichiarato dall'uomo (morto nel 2014 ndr) nell'immediatezza, nel letto d'ospedale, ed emerso attraverso le intercettazioni ambientali. C’è anche un'analisi sull'energia elettrica nell'abitazione della strage. Infine la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli investigatori, e residente nell'abitazione di Erba, che venne poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne il massacro.