Sport, cultura e paesaggio. Di corsa nella natura ma con un libro in mano

La settima edizione di Libri di Corsa, l’originalissimo evento ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello, che unisce sport, cultura, paesaggio, è in programma domani 29 settembre, con il suo ricco programma che inizia alle 8,30 con la tradizionale staffetta dei libri. Vedrà impegnati i runner lungo tre percorsi – di altura, collina e pianura – che connettono le little free library, le piccole biblioteche libere, disseminate lungo la Lake Como Poetry Way, il percorso paesaggistico e letterario tra lago e monti. I runner scambieranno libri presso le varie postazioni del bookcrossing tra Brunate, Garzola, Tavernola, Maslianico, Piazza Santo Stefano e Cernobbio e nel centro di Como presidiate dai vari enti che hanno aderito al progetto: Comuni di Como, Brunate, Cernobbio Villa Bernasconi, Maslianico, Società Palchettisti Teatro Sociale di Como, Giardino della Valle, Associazione ex allievi delle scuole medie Marmori di Cernobbio, Associazione Tavernola Attiva, Circolo Culturale Tavernolese, Cometa.

Alle 9.30, i ragazzi che partecipano alla staffetta sono invitati a prendere parte a due laboratori: il primo di teatro danza "Fare pace: corpo, relazione, conflitto" attraverso esercizi di movimento invita a sperimentare nuovi atteggiamenti di connessione con lo spazio, con sé stessi e con l’altro, esplorando nuove forme di coabitazione. Il secondo laboratorio "Fare pace: testo, narrazione, coabitazione" è dedicato all’esplorazione dei temi del conflitto, della pace e del vivere assieme attraverso la drammaturgia, soffermandosi sulla struttura del testo e del linguaggio, esercitandosi nel descrivere il mondo di cui si è parte. Se la corsa è riservata agli atleti, giovani ed esperti e i laboratori teatrali e di lettura agli studenti, le attività organizzate al grande Cedro del parco del Grumello sono invece aperte a tutti, previa prenotazione sul sito www.villadelgrumello.it. Dalle 10.30 sono infatti in programma gli eventi "Letture sul Lago di Como", alle 11.30 lo spettacolo teatrale "1914 La Tregua: la Grande Guerra può insegnare la pace". La partecipazione a tutte le attività è gratuita con offerta libera di libri. Prevista anche una raccolta di testi a favore della biblioteca del carcere del Bassone. Paola Pioppi