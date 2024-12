Spesa gratis nei market. Denunciato

MARIANO COMENSEDopo aver riempito il carrello, era riuscito a farlo uscire dal supermercato senza pagare, spingendolo in senso contrario sotto il tornello di ingresso. L’uomo, un marocchino di 41 anni residente a Cinisello Balsamo, a metà ottobre era riuscito ad allontanarsi con la merce, nonostante il tentativo del responsabile del negozio di inseguirlo, nel parcheggio di via Isonzo: quando i due si erano trovati faccia a faccia, la merce era già sparita perché nascosta in un’auto, ma il direttore prima di allontanarsi era riuscito a scattare una foto a quell’uomo, in cui si vedeva distintamente il suo volto. Foto che era stata poi divulgata tra i dipendenti degli altri punti vendita della stessa catena, per metterli in guardia: uno stratagemma che si era rivelato molto utile. È infatti emerso che alcuni giorni prima, nel supermercato di Cantù, in via Milano, una dipendente aveva notato la presenza di un uomo già ritenuto l’autore di un tentativo di furto commesso a fine settembre: la dipendente lo aveva così seguito tra le corsie del negozio, notando che aveva riempito il carrello di ogni genere di merce, per poi dirigersi verso il tornello di ingresso anziché verso le casse. Ma a quel punto il quarantunenne si era accorto di essere osservato, e aveva abbandonato il carrello per dirigersi verso il parcheggio dove qualcuno lo attendeva in auto.Lo stesso uomo ritratto nella foto scattata a Mariano Comense, e la stessa tecnica per commettere furti che si stima abbiano garantito un bottino vicino ai 5.000 euro di merce. Ora i carabinieri di Mariano Comense, dopo essere riusciti a identificarlo grazie al sistema Sari, lo hanno denunciato per i furti e tentati furti finora denunciati. Pa.Pi.