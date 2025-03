Controlli in via Anzani della polizia hanno smascherato Victor George Toluwa. Il nigeriano ventenne, irregolare, si è sbarazzato di un pacchetto. Gli agenti della Volante hanno recuperato l’involucro, che conteneva 9 dosi di cocaina. Toluwa è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissimo. Ha patteggiato un anno.