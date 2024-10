Sistemata la strada interrotta dalla frana, tutto fermo a Civiglio

È stata riaperta in tempi record via Nazario Sauro, interrotta una settimana fa da una frana di fango e detriti in seguito al cedimento del muro di contenimento di una proprietà privata. Grazie all’impegno del Comune e dei proprietari i detriti sono stati rimossi e il muro è stato ricostruito. Purtroppo le cose sono andate ben diversamente per gli abitanti di Civiglio, che distano solo pochi chilometri, anche loro costretti a convivere dal maggio scorso da una frana che si è staccata dal terreno di un privato. Dopo mesi di disagi, consumati nell’attesa di un accordo mai raggiunto tra il privato e il Comune di Como, i residenti hanno ricevuto la notizia che via dei Patrioti non riaprirà prima del maggio prossimo, in attesa di lavori di consolidamento che non partiranno prima di marzo. La proprietaria del terreno interessato ha presentato ricorso per annullare le richieste dell’amministrazione che a giugno aveva emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza.