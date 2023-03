Si rifanno le passerelle sul torrente

Costerà 300mila euro rifare le passerelle sul corso del Gerenzone, a Malavedo, e riaprire così il collegamento pedonale chiuso dal 2021 proprio per le sue cattive condizioni. Il progetto prevede la costruzione di due collegamenti indipendenti, di 80 centimetri da un lato e 150 dall’altro, sfruttando l’altezza del parapetto del ponte.

Sul lato esterno le passerelle saranno aperte per consentire di osservare in sicurezza il corso del fiume. Per ora è arrivato il primo via libera dalla Commissione paesaggio di Palazzo Bovara, ma sarà necessario ottenere il benestare della Soprintendenza. Le nuove passerelle si aggiungeranno a quelle inaugurate nel maggio scorso sul corso del Caldone e del Gerenzone, in via Galandra a monte rispetto all’intervento in programma questa volta. In quel caso i due interventi costarono 630mila euro, 200mila dei quali coperti da un finanziamento di Regione Lombardia. Il nuovo intervento consentirà di sistemare anche il vecchio ponte di muratura che fortunatamente non presenta problemi dal punto di vista statico. Approfittando dell’avvio del cantiere si procederà alla sistemazione dei marciapiedi all’imbocco di via Credée, assecondando le richieste dei residenti. Ro.Ca.