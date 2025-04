Sì al “nuovo“ stadio Sinigaglia. La raccolta firme continua

Va forte sul web dove ha superato le 4mila adesioni, ma anche “dal vivo“ la raccolta di firme promossa dal primo cittadino di Olgiate Comasco, e grande tifoso del Como, Simone Moretti. Domenica pomeriggio in occasione della partita in casa contro il Torino è stato allestito un gazebo nella zona dell’hangar per raccogliere le adesioni dei tifosi anche i presenza e alla fine della giornata hanno firmato in 572. "Grazie ai tantissimi tifosi azzurri del Como 1907 che anche oggi hanno firmato la petizione per dire simbolicamente 10.579 sì (ovvero l’attuale capienza dello stadio considerando tifosi locali e ospiti ndr) . Questo momento popolare serve per far sentire la propria voce ideale sul futuro dello stadio che deve rimanere riqualificato di fronte al lago di Como". L’iniziativa è una risposta alla lettera appello di 111 archistar, architetti, critici d’arte e intellettuali che il mese scorso avevano chiesto al Comune e alla società sportiva d’individuare una sede alternativa per non snaturare il quartiere razionalista che sorge attorno allo stadio.