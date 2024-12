Como: sgomberato l'ex oratorio trasformato in dormitorio abusivo

Como, 5 dicembre 2024 - È stato sgomberato all'alba l'ex oratorio di San Rocco, divenuto rifugio di senza fissa dimora e irregolari. L'operazione è stata compiuta da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale su disposizione del questore Marco Calì. I controlli sono stati effettuati anche con l'ausilio di alcune unità cinofile antidroga, le forze dell'ordine hanno cinturato l'area del quartiere san Rocco, concentrandosi in particolare sullo stabile in disuso dell'ex oratorio.

La zona interessata, accessibile da un cancello divelto e posto sulla via Regina Teodolinda era completamente in stato di abbandono e versava in precarie condizioni igienico sanitarie. Nel contesto sono stati rinvenuti numerosi giacigli: cinque erano occupati da senza tetto.

Questi sono stati identificati nel corso delle operazioni e portati in Questura dove l’ufficio Immigrazione ne sta vagliando la loro posizione amministrativa sul territorio. La zona dell’ex oratorio verrà messa in sicurezza e ripristinata a cura della nuova proprietà, intervenuta sul posto al termine delle operazioni.