Sgomberata l’ex Cise. Diventerà data center

Sgomberata l’ex Cise di via Reggio Emilia, a Redecesio di Segrate, dove a più riprese era stata segnalata la presenza di abusivi. Disposto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, lo sgombero è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di San Donato insieme a due squadre del terzo reggimento Lombardia, col supporto della polizia locale di Segrate e dei vigili del fuoco di Milano. Tre le persone allontanate nell’ambito dell’operazione. A segnalare la presenza d’intrusi era stata la stessa proprietà, alla quale ora il sito è stato riconsegnato per l’immediata messa in sicurezza.

L’ex Cise di Redecesio è una grande area, dismessa da 30 anni, dove un tempo si svolgevano ricerche sul nucleare. Dopo un lungo periodo di abbandono, ora il comparto è destinato ad essere riqualificato e trasformarsi in un data center, un centro per la gestione e l’archiviazione dei dati informatici. Il progetto, che sarà realizzato dal colosso americano CyrusOne, è valutato positivamente anche dal Comune di Segrate perché consentirà di voltare finalmente pagina. Oltre all’ex Cise di Redecesio, è stato sgomberato, dalla polizia locale di Milano col supporto della polizia di Stato, un immobile di via Stamira D’Ancona, a Milano, in località Turro. Dieci gli occupanti allontanati dopo che i residenti avevano lamentato movimenti sospetti, spaccio di droga e problemi di sicurezza. A.Z.