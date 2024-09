Serra artigianale in casa. Per coltivare marijuana

Una serra artigianale in casa, per la coltivazione di marijuana, e qualche dose di hascisc. È stata scoperta mercoledì sera dai carabinieri di Asso, in collaborazione con la Polizia locale di Canzo, nell’abitazione di un uomo di 33 anni. I militari, al termine della perquisizione domiciliare svolta di iniziativa, hanno trovato 9 piante di marijuana e 18 grammi di hascisc. Le piante erano all’interno di una serra allestita con sistema di illuminazione di riscaldamento, per mantenere la temperatura e le condizioni ideali per la crescita. In casa c’era inoltre materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione contenitori, oltre a 450 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Dettagli, questi ultimi, che hanno fatto ipotizzare la coltivazione e detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, l’uomo è stato denunciato a piede libero, e tutto il materiale, così come lo stupefacente, sequestrato per essere destinato a distruzione dopo i necessari accertamenti tecnici. Pa.Pi.