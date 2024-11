Como, bottiglie di vino e sigari: i sequestri del fine settimana al valico

Como, 11 novembre 2024 – Bottiglie di vino e sigari nascosti nelle auto di rientro in Italia. Due diversi tentativi di importazione di merce non dichiarata, scoperti nel fine settimana dai militari della Guardia di finanza in servizio al valico di Ponte Chiasso, durante i controlli di retrovalico. In entrambi i casi, sono stati controllati cittadini di origine italiana residenti in Svizzera. Il primo, a bordo della sua auto, era in possesso di sei scatole, del valore di euro 2000 circa, contenenti ognuna 20 sigari di marca Flor de Tabacos-Habana. Il secondo nascondeva all’interno del bagagliaio 45 bottiglie di vino, del valore di oltre 1000 euro, provenienti dalla Svizzera. Entrambi sono stati denunciati per contrabbando e la merce è stata sottoposta a sequestro.