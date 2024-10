Sentieri di foglie a Villa Erba

È in arrivo domenica 3 novembre, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Le 4 Stagioni di Villa Erba“. Con il titolo “Sentieri di foglie“, la giornata dedicata all’autunno vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera nella Villa antica, tutti a ingresso libero previa prenotazione. Si parte alle 11 con lo spettacolo per bambini dai 3 anni dal titolo “La bianca, la blu e la rossa“, una storia basata su un linguaggio sonoro e visivo, comico e surreale. Alle 12 segue il concerto “Un mattino d’autunno all’opera“: con i vincitori e finalisti del 75° Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, accompagnati al pianoforte dal Maestro Matteo Failla, che si esibiranno in alcune delle più belle arie, tratte dalle opere dei grandi compositori italiani. Il pomeriggio, alle 14 e alle 15, doppia visita guidata di Villa Erba, alla scoperta delle prestigiose ed eleganti sale della Villa, per scoprirne la storia e gli aneddoti più curiosi. Alle 16 si prosegue con la conferenza divulgativa, a cura del Comune di Cernobbio, “Luchino Visconti: Villa Erba, il cinema e la moda - Dalle corse dei cavalli all’incontro con Coco Chanel“, seguito alle 16 e alle 17 dal “Concerto in famiglia“ (Briar Rose Quintet e Anna Pedrazzini) rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. Infine alle 18.30 concerto “Un viaggio a due tastiere, dall’Europa all’America!“: sul palco il duo formato da Flaviano Braga ed Elena Strati. Inoltre alle 10 alle 18 sarà possibile visitare, nell’ultimo giorno di apertura al pubblico, la mostra "Firmato Luchino. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis", collezione epistolare di cartoline e lettere inedite. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatori, info www.villaerba.it.

Paola Pioppi