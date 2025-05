Scuola, tragedia in gita. Una regione sotto choc: "Vicini a tutta la comunità"

BREGNANO (Como)Dolore, cordoglio, vicinanza. Il governatore Attilio Fontana riassume gli stati d’animo di una regione scossa dalla tragedia che va oltre le due province interessate. La prima è Como, dove ieri, poco prima delle 16.30, nel tratto che precede i pochi metri della Galleria Lomazzo, sulla A8 Pedemontana, un pullman con una scolaresca in gita ha tamponato un tir. Morta sul colpo una delle insegnanti: Domenica Russo, 43 anni, di Sesto Calende. Dal Varesotto - la provincia più segnata - arrivavano infatti gli alunni della scuola primaria di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo di Azzate (Varese). "Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Regione Lombardia per la tragica scomparsa dell’insegnante – ha dichiarato Fontana –. Alla famiglia della donna, all’intera comunità scolastica e ai genitori dei bambini coinvolti va il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore". Commosso e addolorato anche il ministro dell’Economia e delle finanza, Giancarlo Giorgetti, toccato da vicino perché l’incidente "ha coinvolto la scolaresca del plesso Pascoli di Cazzago Brabbia, la mia scuola da bambino. Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia della maestra deceduta e sono vicino a tutte le maestre e alle famiglie dei piccoli scolari".L’esatta ricostruzione di quegli attimi arriva anche dalle telecamere autostradali, che vedono il pullman arrivare a ridosso del tir che lo precedeva e colpirlo, con un tamponamento che per un attimo lo fa sbandare, prima di arrestarsi. Come in preda a una momentanea perdita di controllo. Da quel momento, inizia a scattare tutta la macchina dei soccorsi, una quantità enorme di mezzi del 118, dei vigili del fuoco, della polizia stradale di Busto Arsizio. Tutti concentrati per assistere e prestare le prime cure a una trentina di bimbi delle classi seconde e terze tutti di età tra i 7 e i 9 anni. Anche l’autista è rimasto gravemente ferito.