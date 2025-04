Scintille nel locale tecnico, principio di incendio alla stazione

L’allarme per le fiamme scoppiate all’interno della stazione ferroviaria di Como, in piazzale San Gottardo, è scattato alle 21 di sabato sera. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Valleggio, è stata inviata la squadra, che subito si è diretta verso un locale della stazione di San Giovanni, da cui usciva un corposo e visibile fumo bianco. Si trattava di un locale al cui interno c’erano delle apparecchiature tecniche dell’impianto di videosorveglianza, a cui fanno capo le telecamere della stazione. Apparecchiature dalle quali sarebbe scaturita la prima scintilla, forse a causa di un surriscaldamento di un impianto. Quando la squadra è arrivata, pochi minuti dopo la chiamata di soccorso, il rogo era ancora molto circoscritto all’interno del locale, nonostante il fumo che si stava diffondendo. Utilizzando gli estintori, è stato neutralizzato in breve tempo, per poi passare alla verifica delle eventuale presenza di altri potenziali inneschi. Nessuno è rimasto coinvolto o intossicato e il guasto non ha creato ripercussioni sul traffico ferroviario.

Pa.Pi.